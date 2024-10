IFFHS Award 2024: in Serie A solo Lautaro Martinez e un altro tra i candidati! (Di martedì 22 ottobre 2024) L’IFFHS Award 2024, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS), celebra i migliori calciatori dell’anno solare. Tra i candidati per il premio, che verrà assegnato il 1° gennaio 2025, spicca il nome di Lautaro Martinez e solo un altro attaccante in Serie A. MIGLIOR GIOCATORE AL MONDO – C’è anche Lautaro Martinez nella lista dei 30 giocatori candidati all’IFFHS Award 2024, il riconoscimento assegnato dall’Istituto Internazionale di Storia e Statistica di Calcio al miglior calciatore dell’anno solare. Questo rappresenta un grande orgoglio per il club nerazzurro, che vede il proprio bomber tra i migliori 30 giocatori al mondo, in una competizione che coinvolge atleti di livello assoluto. Inter-news.it - IFFHS Award 2024: in Serie A solo Lautaro Martinez e un altro tra i candidati! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (), celebra i migliori calciatori dell’anno solare. Tra iper il premio, che verrà assegnato il 1° gennaio 2025, spicca il nome diunattaccante inA. MIGLIOR GIOCATORE AL MONDO – C’è anchenella lista dei 30 giocatoriall’, il riconoscimento assegnato dall’Istituto Internazionale di Storia e Statistica di Calcio al miglior calciatore dell’anno solare. Questo rappresenta un grande orgoglio per il club nerazzurro, che vede il proprio bomber tra i migliori 30 giocatori al mondo, in una competizione che coinvolge atleti di livello assoluto.

