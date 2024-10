Biccy.it - Enzo Paolo Turchi chiede scusa alla famiglia di un vip: “Me lo hanno chiesto in Confessionale”

(Di martedì 22 ottobre 2024)nel post puntata del Grande Fratello, subito dopo la diretta, ha riunito tutti a tavola per fare delle scuse pubbliche rivolte a Rosa, moglie di Marco Garofalo. Lo ha fatto in seguito ad alcune parole spiacevoli che disse di lui un mese fa.su Marco Garofalo: “Non era un grande ballerino, faceva le pulizie a casa mia”, interviene un autore Mediaset https://t.co/hXiJgJAdQl #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 17, 2024 Le scuse di“Laha frainteso qualcosa che ho detto, forse mi sono espresso male. Il mio obiettivo era dire che quando uno vuole ce la fa, Marco giocava a calcio, era un ragazzo che come me arrabattava per poter fare delle cose. Io l’ho portato in Francia con Raffaella a fare Fiesta, poi l’ho preso come assistente, poi l’ho messo come primo ballerino con Carmen.