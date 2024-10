Dune: Parte 2, la colonna sonora di Hans Zimmer non potrà ottenere una nomination agli Oscar (Di martedì 22 ottobre 2024) La colonna sonora composta da Hans Zimmer per il film Dune: Parte 2 non rispetta le regole previste dall'Academy e non potrà quindi ottenere una nomination. La colonna sonora del film Dune: Parte 2, composta da Hans Zimmer, non potrà conquistare a una nomination ai premi Oscar. La musica creata per il film diretto da Denis Villeneuve non rispetta infatti le regole previste dall'Academy per la categoria. Il motivo dell'esclusione di Dune: Parte 2 In base alle linee guida stilate dall'organizzazione, una colonna sonora di un sequel e franchise non può usare più del 20% dei temi pre-esistenti e di musica tratta dal lavoro compiuto per le precedenti colonne sonore della saga. Hans Zimmer, tuttavia, ha utilizzato molti passaggi creati per Dune nel 2021, superando quindi Movieplayer.it - Dune: Parte 2, la colonna sonora di Hans Zimmer non potrà ottenere una nomination agli Oscar Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lacomposta daper il film2 non rispetta le regole previste dall'Academy e nonquindiuna. Ladel film2, composta da, nonconquistare a unaai premi. La musica creata per il film diretto da Denis Villeneuve non rispetta infatti le regole previste dall'Academy per la categoria. Il motivo dell'esclusione di2 In base alle linee guida stilate dall'organizzazione, unadi un sequel e franchise non può usare più del 20% dei temi pre-esistenti e di musica tratta dal lavoro compiuto per le precedenti colonne sonore della saga., tuttavia, ha utilizzato molti passaggi creati pernel 2021, superando quindi

