Divieto di avvicinarsi. Genitori picchiati: figlio finisce in cella (Di martedì 22 ottobre 2024) Era stato necessario allontanarlo dalla casa dei Genitori, dopo numerose aggressioni ai suoi familiari, quando lui chiedeva soldi e loro glieli negavano. È tornato a casa nonostante i Divieto, ha picchiato suo padre e quando sono arrivati i carabinieri è stato ammanettato e portato via. E il giudice, davanti al quale è finito ieri mattina, lo ha lasciato in carcere ad attendere il processo. La vicenda riguarda un 21enne che da tempo sta vessando i suoi Genitori ai quali chiede sempre e solo soldi. Dopo mesi di litigi anche violenti, i due Genitori si erano convinti che alla situazione non vi era più rimedio e, a fine agosto, avevano denunciato il figlio, ottenendo il suo immediato allontanamento dalla casa di famiglia. Il giovane ha resistito per qualche settimana ma poi si è presentato sabato mattina poco dopo le 7.30 a casa dei Genitori. Ilgiorno.it - Divieto di avvicinarsi. Genitori picchiati: figlio finisce in cella Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Era stato necessario allontanarlo dalla casa dei, dopo numerose aggressioni ai suoi familiari, quando lui chiedeva soldi e loro glieli negavano. È tornato a casa nonostante i, ha picchiato suo padre e quando sono arrivati i carabinieri è stato ammanettato e portato via. E il giudice, davanti al quale è finito ieri mattina, lo ha lasciato in carcere ad attendere il processo. La vicenda riguarda un 21enne che da tempo sta vessando i suoiai quali chiede sempre e solo soldi. Dopo mesi di litigi anche violenti, i duesi erano convinti che alla situazione non vi era più rimedio e, a fine agosto, avevano denunciato il, ottenendo il suo immediato allontanamento dalla casa di famiglia. Il giovane ha resistito per qualche settimana ma poi si è presentato sabato mattina poco dopo le 7.30 a casa dei

