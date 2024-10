Ditta di legnami distrutta dall’incendio a Sansepolcro | due feriti

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)– Un grosso incendio si è sviluppato nella notte fra il 21 e il 22 di ottobre a, in provincia di Arezzo, alla Donati. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco l’incendio aveva interessato gran parte dell’azienda, in particolare la zona deposito. I vigili del fuoco sono interventi con squadre provenienti da Arezzo,e dalle province limitrofe, Forli Cesena, Perugia Firenze e Siena, per un totale 50 unità e 15 mezzi. Oltre allo spegnimento delle fiamme del deposito interessato, l’intervento tempestivo ha consentito che le fiamme non si propagassero alla segheria e agli uffici dell’attività interessata e ad una fabbrica adiacente. Ingenti i danni all’attività industriale. Si registrano anche due, di 59 anni, portati al pronto soccorso.