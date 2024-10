Dalla Striscia di Gaza all’Iran: dopo l’uccisione di Sinwar, la strategia di Israele si svela (Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, la regione ha assistito a eventi significativi, tra cui l’assassinio di Yahya Sinwar, leader de facto di Hamas sia a livello militare che politico. Israele aveva riposto molte speranze in questa operazione, che è avvenuta proprio quando le sue priorità militari si erano spostate sul fronte libanese, mantenendo vivo il fuoco del conflitto. Ciò ha reso più difficile per la comunità internazionale esercitare pressioni su Netanyahu per porre fine alla guerra a Gaza. Nonostante questo, Israele sta cercando di dare l’impressione di essere disposta a fare concessioni in ambito umanitario, come nel caso degli aiuti, mentre in realtà pianifica un’escalation contro Hamas per approfittare dell’incertezza che avvolge il futuro della leadership del gruppo dopo la morte di Sinwar. Ilfattoquotidiano.it - Dalla Striscia di Gaza all’Iran: dopo l’uccisione di Sinwar, la strategia di Israele si svela Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, la regione ha assistito a eventi significativi, tra cui l’assassinio di Yahya, leader de facto di Hamas sia a livello militare che politico.aveva riposto molte speranze in questa operazione, che è avvenuta proprio quando le sue priorità militari si erano spostate sul fronte libanese, mantenendo vivo il fuoco del conflitto. Ciò ha reso più difficile per la comunità internazionale esercitare pressioni su Netanyahu per porre fine alla guerra a. Nonostante questo,sta cercando di dare l’impressione di essere disposta a fare concessioni in ambito umanitario, come nel caso degli aiuti, mentre in realtà pianifica un’escalation contro Hamas per approfittare dell’incertezza che avvolge il futuro della leadership del gruppola morte di

