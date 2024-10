Chi era Federico Asta, il pasticciere dal cuore d’oro morto nell’incidente (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Bologna piange Federico Asta, il pasticciere dei “vip”, ma soprattutto un amico, per tanti, che nelle scorse ore hanno ricevuto la notizia più tragica, quella della sua morte, a soli 34 anni, avvenuta ieri sera in sella alla sua moto in un incidente stradale in via Salvemini. Avrebbe voluto donare i suoi bomboloni ai volontari della città, messa in ginocchio dall’alluvione, come raccontato dalla presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli - "Mi avevi detto: ‘Voglio regalare un po' di bomboloni e pizzette ai volontari che sono venuti qui a Bologna, come facciamo?”. Poi, lo schianto, terribile, che questa volta non gli ha lasciato scampo. Lui, che 11 anni fa (nell’agosto del 2013), era riuscito a sopravvivere ad un altro tremendo incidente stradale, finendo fuori strada sull’A14, salvato dal tempestivo intervento dei medici e vigili del fuoco. Ilrestodelcarlino.it - Chi era Federico Asta, il pasticciere dal cuore d’oro morto nell’incidente Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Bologna piange, ildei “vip”, ma soprattutto un amico, per tanti, che nelle scorse ore hanno ricevuto la notizia più tragica, quella della sua morte, a soli 34 anni, avvenuta ieri sera in sella alla sua moto in un incidente stradale in via Salvemini. Avrebbe voluto donare i suoi bomboloni ai volontari della città, messa in ginocchio dall’alluvione, come raccontato dalla presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli - "Mi avevi detto: ‘Voglio regalare un po' di bomboloni e pizzette ai volontari che sono venuti qui a Bologna, come facciamo?”. Poi, lo schianto, terribile, che questa volta non gli ha lasciato scampo. Lui, che 11 anni fa (nell’agosto del 2013), era riuscito a sopravvivere ad un altro tremendo incidente stradale, finendo fuori strada sull’A14, salvato dal tempestivo intervento dei medici e vigili del fuoco.

