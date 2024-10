Champions League 2024/25: risultati e classifiche (Di martedì 22 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla Champions League 2024/25, che prenderà il via martedì 9 luglio con il primo turno preliminare, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 31 maggio all’Allianz Arena. Sarà la prima edizione con il nuovo format, che prevede ben 36 partecipanti, tutte inserite in un girone unico, come fosse un campionato. Con ben cinque squadre, l’Italia sarà insieme alla Germania la nazione più rappresentata, frutto degli ottimi risultati europei ottenuti nella passata stagione. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti i risultati della Champions League 2024/25. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla/25, che prenderà il via martedì 9 luglio con il primo turno preliminare, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 31 maggio all’Allianz Arena. Sarà la prima edizione con il nuovo format, che prevede ben 36 partecipanti, tutte inserite in un girone unico, come fosse un campionato. Con ben cinque squadre, l’Italia sarà insieme alla Germania la nazione più rappresentata, frutto degli ottimieuropei ottenuti nella passata stagione. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti idella/25.

Champions League - Bologna ancora ko : Aston Villa vince 2-0 - Gli inglesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 9 punti, mentre gli emiliani rimangono fermi a uno. . Succede tutto nella ripresa: McGinn sblocca il risultato al 10?, Duran raddoppia al 19?. Seconda sconfitta in tre partite di Champions League per il Bologna, che cade 2-0 in casa dell’Aston Villa nel match valido per la terza giornata del girone. (Lapresse.it)

Pagelle Juventus-Stoccarda 0-1 - voti e tabellino Champions League 2024/2025 - 5). Le pagelle di Juventus-Stoccarda 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. RETE: 47? st Touré. 5), Fagioli 5. 5), Danilo 5, Kalulu 5. Recupero: 1?; 7?. Ammoniti: Demorovic, Rouault, Danilo. 5, Mittelstadt 6; Atakan Karazor 6, Stiller 6; Millot 6. (Sportface.it)

Highlights e gol Psg-Psv 1-1 - Champions League 2024/2025 (VIDEO) - Lang porta avanti il Psv nel primo tempo, poi l’ex Inter Hakimi pareggia i conti a inizio ripresa. Al Parco dei Principi finisce in parità la sfida tra i padroni di casa e gli olandesi, con i parigini che sprecano una ghiotta occasione per rilanciarsi in classifica. Gli highlights e i gol del match tra Paris Saint-Germain e Psv Eindhoven, valido per la terza giornata della prima fase di ... (Sportface.it)