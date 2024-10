Calendario World Tour short track Montreal 2024: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 25 al 27 ottobre la prima tappa del World Tour di short track terrà banco. Tornano i pattini veloci, lo faranno sull’anello di ghiaccio della Maurice-Richard Arena di Montreal (Canada) e sarà l’inizio di un qualcosa di nuovo. Il massimo circuito internazionale, infatti, sarà identificato da una nuova sigla (World Tour) che porterà anche a qualche cambiamento nello schedule. Nei fatti la tre-giorni avrà una struttura simile a quella che c’è nei Mondiali e negli Europei e, nello stesso tempo, atleti e atlete dovranno affrontare diverse specialità in successione. In questo discorso, sarà interessante capire come soprattutto i protagonisti principali sapranno gestirsi. In casa Italia fari puntati su un gruppo che sarà trascinato nel primo appuntamento da Pietro Sighel. Oasport.it - Calendario World Tour short track Montreal 2024: programma, orari, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 25 al 27 ottobre la prima tappa delditerrà banco. Tornano i pattini veloci, lo faranno sull’anello di ghiaccio della Maurice-Richard Arena di(Canada) e sarà l’inizio di un qualcosa di nuovo. Il massimo circuito internazionale, infatti, sarà identificato da una nuova sigla () che porterà anche a qualche cambiamento nello schedule. Nei fatti la tre-giorni avrà una struttura simile a quella che c’è nei Mondiali e negli Europei e, nello stesso tempo, atleti e atlete dovranno affrontare diverse specialità in successione. In questo discorso, sarà interessante capire come soprattutto i protagonisti principali sapranno gestirsi. In casa Italia fari puntati su un gruppo che sarà trascinato nel primo appuntamento da Pietro Sighel.

