Bilancio in rosso al Comune di Sarno: Sirica (FdI) invita a rivedere le partecipazioni pubbliche

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Comune di Sarno chiude per il secondo anno consecutivo il Bilancio consolidato del gruppo con una perdita significativa. La situazione, che coinvolge il Comune stesso e le società partecipate Cofaser, Valle del Sarno, Agro Solidale e Sarno Servizi Integrati, desta preoccupazione per la stabilità economica dell'ente locale. 

Enrico Sirica, consigliere comunale di Sarno e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, ha espresso il proprio allarme durante la recente seduta del consiglio comunale, evidenziando la necessità di un'attenta riflessione sulle azioni future. "Il Bilancio consolidato dell'esercizio 2023, chiude con una perdita di oltre 3 milioni di euro, così come quello dell'anno precedente che riportava un risultato negativo di oltre 1 milione di euro" ha dichiarato Sirica.

