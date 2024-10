Baywatch, morto l’attore Michael Newman (Di martedì 22 ottobre 2024) Lutto nel mondo del cinema e delle serie tv. E’ morto a soli 68 anni Michael Newman, l’attore che interpretava appunto Mike Newmie Newman – che spesso Mitch Buchannon, ovvero David Hasselhof, chiamava proprio solo “Newman” – nella serie cult ‘Baywatch’. Michael Newman aveva ricevuto 18 anni fa una diagnosi di morbo di Parkinson e ora si è spento, lasciando un grande dispiacere tanto nei colleghi attori quanto nei milioni di fan della celebre serie tv in tutto il mondo. La notizia è stata confermata al sito americano dall'amico intimo dell’attore, Matt Felker, che ha recentemente diretto la docuserie prodotta da Hulu proprio su ‘Baywatch’. l’attore, secondo quanto riportano i media statunitensi, è morto “per complicazioni cardiache” domenica sera “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”. Quotidiano.net - Baywatch, morto l’attore Michael Newman Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Lutto nel mondo del cinema e delle serie tv. E’a soli 68 anniche interpretava appunto Mike Newmie– che spesso Mitch Buchannon, ovvero David Hasselhof, chiamava proprio solo “” – nella serie cult ‘’.aveva ricevuto 18 anni fa una diagnosi di morbo di Parkinson e ora si è spento, lasciando un grande dispiacere tanto nei colleghi attori quanto nei milioni di fan della celebre serie tv in tutto il mondo. La notizia è stata confermata al sito americano dall'amico intimo del, Matt Felker, che ha recentemente diretto la docuserie prodotta da Hulu proprio su ‘’., secondo quanto riportano i media statunitensi, è“per complicazioni cardiache” domenica sera “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto Michael Newman - lo storico bagnino di «Baywatch» aveva 68 anni - È morto domenica sera l’attore Michael Newman, che interpretava il bagnino Mike Newmie Newman nella celebre serie ‘Baywatch’. Era per lo più privo di sensi… quando mi sono presentato era sveglio, quasi come un miracolo, mi ha guardato e ha detto ‘Sei arrivato giusto in tempo’ e ha riso. ” “Quello era Mike: ha trovato l’umorismo fino alla fine. (Metropolitanmagazine.it)

Morto Michael Newman - il bagnino di “Baywatch” aveva 68 anni - Nonostante la malattia, l’attore è stato descritto come circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici al momento del decesso. La scomparsa è avvenuta a seguito di complicazioni cardiache, come riportato dal New York Post, ed è stata confermata dall’amico intimo Matt Felker, regista di una docuserie su ‘Baywatch’ recentemente prodotta da Hulu. (Thesocialpost.it)

Michael Newman morto a 67 anni - addio al bagnino star di Baywatch - Quando la serie è terminata, ha continuato a fare il pompiere fino al suo ritiro dopo 25 anni. L’impegno nella lotta contro il Parkinson La star della serie tv ha trascorso gli ultimi anni della sua vita raccogliendo fondi per la ricerca contro il Parkinson con la Michael J. L’amico intimo di Newman, Matt Felker, che ha diretto la recente docuserie di ‘After Baywatch: Moment in the Sun’, ha ... (Lapresse.it)