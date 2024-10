Atp Basilea 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma della terza giornata dell’Atp 500 di Basilea, in Svizzera. Aprirà le danze la sfida tra la testa di serie numero 8 Auger-Aliassime e l’argentino Sebastian Baez. In campo la testa di serie numero 2 Casper Ruud contro Bautista Agut, reduce dalla vittoria nell’Atp 250 di Anversa. Jiri Lehecka continua la sua scalata verso la top 20 e avrà Pedro Martinez. C’è il padrone di casa Stan Wawrinka, che da wild card affronterà Adrian Mannarino. IL programma COMPLETO CENTER COURT ore 14.00 (8) Auger-Aliassime vs Baez a seguire Bautista Agut vs (2) Ruud non prima delle 18.00 Mannarino vs (WC) Wawrinka a seguire (1) Rublev vs (PR) Cilic/Tabilo COURT 1 terzo match dalle 12.00 Martinez vs Lehecka a seguire (5) Humbert vs (LL) Goffin Atp Basilea 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildella terza giornata dell’Atp 500 di, in Svizzera. Aprirà le danze la sfida tra la testa di serie numero 8 Auger-Aliassime e l’argentino Sebastian Baez. In campo la testa di serie numero 2 Casper Ruud contro Bautista Agut, reduce dalla vittoria nell’Atp 250 di Anversa. Jiri Lehecka continua la sua scalata verso la top 20 e avrà Pedro Martinez. C’è il padrone di casa Stan Wawrinka, che da wild card affronterà Adrian Mannarino. ILCOMPLETO CENTER COURT ore 14.00 (8) Auger-Aliassime vs Baez a seguire Bautista Agut vs (2) Ruud non prima delle 18.00 Mannarino vs (WC) Wawrinka a seguire (1) Rublev vs (PR) Cilic/Tabilo COURT 1 terzo match dalle 12.00 Martinez vs Lehecka a seguire (5) Humbert vs (LL) Goffin Atpdi23SportFace.

