Atletica leggera, Romagnoli presidente della Fidal Marche

(Di martedì 22 ottobre 2024) Fabio(foto) è il nuovodel Comitato regionale. È stato l’unico candidato, ha ottenuto 1.738 preferenze ed è stato votato all’unanimità. Mezzofondista da atleta, ora agente assicurativo, il 58enne maceratese è stato consigliere regionale (2016-2020). È delegato del Coni provinciale edell’Avis Macerata. Eletto il consiglio regionale, sarà formato anche da Sergio Bambozzi (1.646 voti), Alberta Zamboni (1.416), Maria Gabriella Trisolino (1.412), Mauro Ficerai (1.269), Giuseppe Agabiti Rosei (1.245), Giovanni Bettini (1.225), Andrea Corradini (1.176), Leonardo Sanna (915). Confermato come revisore dei conti Mauro Granarelli. "Siamo pronti a metterci in gioco – ha detto– e il pieno consenso dà più motivazione. Dobbiamo avere l’obiettivo di portare entusiasmo nel movimento, per far sì che cresca ancora".