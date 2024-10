Arrestato un 17enne sospettato dell’omicidio di un pensionato a Catasco: i dettagli del caso (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un ragazzo di 17 anni di Catasco di Garzeno è stato Arrestato con l’accusa di omicidio volontario dopo la tragica morte di Candido Montini, un pensionato di 76 anni. L’episodio risale al 24 settembre scorso e ha destato notevole attenzione nella comunità locale. La situazione è avvolta da una fitta rete di interrogativi e indizi, mentre il giovane continua a dichiararsi innocente. Esaminando i dettagli di questo caso, ci si rende conto che le indagini potrebbero rivelare scenari complessi sia sul piano legale che sociale. L’arresto del giovane e la sua difesa Il ragazzo, giunto al carcere minorile Beccaria di Milano, ha mantenuto la sua posizione di non colpevolezza fino all’ultimo. Gaeta.it - Arrestato un 17enne sospettato dell’omicidio di un pensionato a Catasco: i dettagli del caso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un ragazzo di 17 anni didi Garzeno è statocon l’accusa di omicidio volontario dopo la tragica morte di Candido Montini, undi 76 anni. L’episodio risale al 24 settembre scorso e ha destato notevole attenzione nella comunità locale. La situazione è avvolta da una fitta rete di interrogativi e indizi, mentre il giovane continua a dichiararsi innocente. Esaminando idi questo, ci si rende conto che le indagini potrebbero rivelare scenari complessi sia sul piano legale che sociale. L’arresto del giovane e la sua difesa Il ragazzo, giunto al carcere minorile Beccaria di Milano, ha mantenuto la sua posizione di non colpevolezza fino all’ultimo.

