Ansia e disagio nei giovani: un messaggio di allerta dal mondo del teatro (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema dell’Ansia e del disagio sociale tra i giovani è oggi più attuale che mai. Questi sentimenti, amplificati da eventi straordinari come la pandemia e ulteriori problematiche globali come la guerra e il cambiamento climatico, pongono interrogativi inquietanti sulle generazioni future. Il direttore dell’area welfare e salute del Censis, Ketty Vaccaro, ha evidenziato queste problematiche nel contesto dello spettacolo ‘Pinocchio: una favola alla rovescia‘, organizzato dalla Compagnia Stabile del teatro Patologico. Questo evento si propone di promuovere il dialogo su salute e socialità inclusiva, temi oggi fondamentali per la coesione sociale. Un clima di incertezze e minacce invisibili Durante un’intervista, Vaccaro ha sottolineato che, a differenza delle generazioni passate, i giovani di oggi si trovano a fronteggiare un futuro incerto e precario. Gaeta.it - Ansia e disagio nei giovani: un messaggio di allerta dal mondo del teatro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema dell’e delsociale tra iè oggi più attuale che mai. Questi sentimenti, amplificati da eventi straordinari come la pandemia e ulteriori problematiche globali come la guerra e il cambiamento climatico, pongono interrogativi inquietanti sulle generazioni future. Il direttore dell’area welfare e salute del Censis, Ketty Vaccaro, ha evidenziato queste problematiche nel contesto dello spettacolo ‘Pinocchio: una favola alla rovescia‘, organizzato dalla Compagnia Stabile delPatologico. Questo evento si propone di promuovere il dialogo su salute e socialità inclusiva, temi oggi fondamentali per la coesione sociale. Un clima di incertezze e minacce invisibili Durante un’intervista, Vaccaro ha sottolineato che, a differenza delle generazioni passate, idi oggi si trovano a fronteggiare un futuro incerto e precario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’emergenza silenziosa - il disagio giovanile che non possiamo ignorare. Veltroni : “I fatti violenti delle ultime settimane non sono isolati - servono attenzione e intervento” - . Veltroni: “I fatti violenti delle ultime settimane non sono isolati, servono attenzione e intervento” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo L’emergenza silenziosa, il disagio giovanile che non possiamo ignorare. Non è "sempre successo", scrive Walter Veltroni sul Corriere della Sera del 15 ottobre, riferendosi alla recente ondata di violenza che ha coinvolto giovani ... (Orizzontescuola.it)

Disagio giovanile e aiuto ai genitori : a Villorba apre il centro educativo per ragazzi - A novembre apre a Villorba il “Centro Educativo Pomeridiano per Ragazzi” per accogliere dopo la scuola 15 minori, dai 6 ai 14 anni, in condizione di fragilità o rischi di marginalità. A fine ottobre invece parte il progetto “Spazio mamme, papà e bambini 0-36 mesi”, ciclo di incontri gratuiti... (Trevisotoday.it)

Disagio mentale - oltre 50% giovani soffre di ansia o di tristezza - Giornata mondiale della salute mentale: in Italia più della metà dei giovani è alle prese con stati di ansia o tristezza prolungata. Servizio di Barbara Masulli The post Disagio mentale, oltre 50% giovani soffre di ansia o di tristezza first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)