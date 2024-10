Tarantinitime.it - Ancora furti d’auto nei parcheggi delle portinerie ex Ilva

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidianoun furtoai danni di un lavoratore dell’ex. A denunciarlo sono Davide Sperti, segretario generale Uilm Taranto e Cosimo Amatomaggi, segretario Uilm Taranto Appalto e territorio. “Nonostante i nostri appelli alla Prefettura e alle forze dell’ordine – scrivono i sindacalisti – segnaliamola situazione, ormai insostenibile, deiAcciaierie d’Italia, exdi Taranto. L’ultimo caso riguarda il furto dell’auto di un lavoratore di una ditta dell’indotto siderurgico. L’operaio, terminato il turno di lavoro, si è ritrovato senza la sua Fiat Panda che aveva regolarmenteato nelle aree di sosta nei pressi dello stabilimento. Ha sporto denuncia per furto. Da sempre, purtroppo, queste areeo versano in uno stato di totale abbandono e degrado, diventando terreno fertile per la delinquenza.