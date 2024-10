Gqitalia.it - Anche Saul Nanni, quando fa la valigia, controlla sempre che ci siano “quelle” due cose in particolare

(Di martedì 22 ottobre 2024) La passione della vita è recitare (un gioco in cui è entrato per caso e poi si è fatto carriera, che lui definisce la giostra da cui non vorrebbe mai scendere), ma accanto ci sono la musica e i viaggi.adora viaggiare e, con zaino o con, da certenon si separa mai. Proprio come noi. Così, accanto al passaporto, quasi un diario della vita, a una penna e a un taccuino (essenziali per annotare idee, maemozioni e impressioni), si assicura di non dimenticare altro. Come dei medicinali di base e la sua macchina fotografica, rigorosamente analogica, con il suo bel rullino su cui imprimere i momenti da ricordare e i dettagli che incuriosiscono. Ci racconta questo e altro, in quasi 10 minuti di video a tema Ten Essentials. Con un appello finale importante. Perché proprio una delledi cui non può fare a meno è andata persa.