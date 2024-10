Amadeus ammette flop Chissà Chi È: «Devo capire se continuare» (Di martedì 22 ottobre 2024) Il percorso di Amadeus sul NOVE con Chissà Chi È potrebbe interrompersi prima del previsto o comunque subire delle modifiche importanti. A fare delle confessioni a riguardo è stato direttamente il conduttore che, nel corso di una recente intervista, ha ammesso di essere un po' scoraggiato dai risultati che sta ottenendo la sua trasmissione, anche se si aspettava perfettamente che sarebbe stato complicato. Ai microfoni di DJ Chiama Italia, ha paventato la possibilità di rivedere un po' i piani e valutare se, effettivamente, sia il caso di continuare ad andare avanti in queste condizioni. Amadeus prende coscienza dei bassi ascolti di Chissà Chi È: le sue parole Nel corso di una recente intervista, Amadeus ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto inaspettate in merito a Chissà Chi È. Tvpertutti.it - Amadeus ammette flop Chissà Chi È: «Devo capire se continuare» Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il percorso disul NOVE conChi È potrebbe interrompersi prima del previsto o comunque subire delle modifiche importanti. A fare delle confessioni a riguardo è stato direttamente il conduttore che, nel corso di una recente intervista, ha ammesso di essere un po' scoraggiato dai risultati che sta ottenendo la sua trasmissione, anche se si aspettava perfettamente che sarebbe stato complicato. Ai microfoni di DJ Chiama Italia, ha paventato la possibilità di rivedere un po' i piani e valutare se, effettivamente, sia il caso diad andare avanti in queste condizioni.prende coscienza dei bassi ascolti diChi È: le sue parole Nel corso di una recente intervista,ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto inaspettate in merito aChi È.

