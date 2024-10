Ai&vr Festival, Tartaglia (FS) “Mobilità, ricerca, digitalizzazione per aiutare i viaggiatori” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR Festival Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "Le novità dal punto di vista tecnologico possono accompagnare anche i viaggiatori e le merci che L'articolo Ai&vr Festival, Tartaglia (FS) “Mobilità, ricerca, digitalizzazione per aiutare i viaggiatori” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VRMultiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "Le novità dal punto di vista tecnologico possono accompagnare anche ie le merci che L'articolo Ai&vr(FS) “per” proviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ai&vr Festival, Tartaglia (FS) "Mobilità, ricerca, digitalizzazione per aiutare i viaggiatori" - La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non ... (stream24.ilsole24ore.com)

‘Baahubali’ Producer Leads India’s Star-Studded NFDC Film Bazaar 2024 Lineup - National Film Development Corporation India’s Film Bazaar has unveiled an ambitious slate for its 18th edition co-production market, with “Baahubali” producer Shobu Yarlagad ... (variety.com)

Ia, a Torino al via Festival Multiverso tra sfide etiche e opportunità big-tech - La cerimonia di apertura dell'AI&VR Festival Multiverse World a dare il via al dibattito tra istituzioni e grandi players, incontro e confronto sui temi più caldi del mondo digitale ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)