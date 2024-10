Adriana Lima difende Victoria’s Secret: “Si muove verso l’inclusione e la diversità” (Di martedì 22 ottobre 2024) "Tutte le donne dovrebbero essere celebrate" ha detto Adriana Lima, tornata sulla passerella di Victoria's Secret in veste di Angelo. Fanpage.it - Adriana Lima difende Victoria’s Secret: “Si muove verso l’inclusione e la diversità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Tutte le donne dovrebbero essere celebrate" ha detto, tornata sulla passerella di Victoria'sin veste di Angelo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La trasformazione di Adriana Lima in passerella : “In gravidanza ingrasso - ora sto benissimo” - Adriana Lima due anni fa, durante la gravidanza, è finita nel mirino degli haters per la sua trasformazione fisica, che seppur fisiologica è diventata oggetto di body shaming. Oggi è tornata in passerella, dopo un duro percorso di allenamento per tornare in forma.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Da Vittoria Ceretti a Carla Bruni - passando per Gigi e Bella Hadid - Kate Moss e Adriana Lima - lo show di VS ha messo al centro le modelle più amate - Per il secondo look, invece, bustier rosso fuoco accompagnato dagli slip coordinati. Tyra Banks, dal canto suo, è ricomparsa sulla passerella di VS dopo ben 19 anni, chiudendo lo show. Il marchio americano, inoltre, ha scelto di continuare sulla strada della body inclusivity, parte integrante del suo rebranding. (Iodonna.it)

Da Adriana Lima a Vittoria Ceretti - tornano in passerella gli Angeli al Victoria’s Secret Show - A distanza di sei anni e dopo tante polemiche Victoria's Secret ha riportato in passerella i suoi Angeli. Hanno sfilato al Fashion Show del brand: Gigi e Bella Hadid, Adriana Lima, Vittoria Ceretti, Kate Moss con la figlia Lila, Ashley Graham, Carla Bruni.Continua a leggere . (Fanpage.it)