Addobbi natalizi e di Halloween non sicuri: sequestrati 15mila pezzi in Val d’Ossola (Di martedì 22 ottobre 2024) Verbania, 22 ottobre 2024 – sequestrati in provincia di Verbania circa 15mila articoli, tra decorazioni natalizie e Addobbi a tema Halloween. La Guardia di Finanza è intervenuta presso un’attività in Val d’Ossola per confiscare articoli quali zucche di Halloween, maschere, tovaglioli, piatti ed altri oggetti. Il sequestro è avvenuto poiché non risultavano le informazioni minime e necessarie a identificarne le caratteristiche qualitative e le specifiche relative ai produttori. Non si esclude anche un’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori. Secondo quanto risulta fino a questo momento, i responsabili del punto vendita sono stati segnalati alla Camera del commercio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui prodotti e al Codice del consumo. Prevista una sanzione amministrativa fino a 60mila euro. Quotidiano.net - Addobbi natalizi e di Halloween non sicuri: sequestrati 15mila pezzi in Val d’Ossola Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Verbania, 22 ottobre 2024 –in provincia di Verbania circaarticoli, tra decorazionie ea tema. La Guardia di Finanza è intervenuta presso un’attività in Valper confiscare articoli quali zucche di, maschere, tovaglioli, piatti ed altri oggetti. Il sequestro è avvenuto poiché non risultavano le informazioni minime e necessarie a identificarne le caratteristiche qualitative e le specifiche relative ai produttori. Non si esclude anche un’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori. Secondo quanto risulta fino a questo momento, i responsabili del punto vendita sono stati segnalati alla Camera del commercio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui prodotti e al Codice del consumo. Prevista una sanzione amministrativa fino a 60mila euro.

