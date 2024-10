Walter Whiter è resuscitato: il personaggio di Breaking Bad torna sullo schermo per uno spot contro l’abbandono dei rifiuti in New Mexico (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Tenete i rifiuti fuori dal mio territorio”. È il messaggio lanciato dalla star di Breaking Bad, Bryan Cranston nel nuovo spot del New Mexico contro l’abbandono dei rifiuti. L’attore è tornato a vestire i panni del celebre personaggio Walter White lanciandosi come protagonista della campagna di pubblica utilità. Lo spot della durata di 30 secondi è stato svelato giovedì in un cinema d’essai nel distretto ferroviario urbano di Santa Fe. Lo spot è intitolato “Breaking Bad habits” e raffigura White che fa rotolare un bidone d’acciaio nel remoto deserto del New Mexico prima di usarlo per raccogliere e smaltire manualmente i rifiuti. Ilfattoquotidiano.it - Walter Whiter è resuscitato: il personaggio di Breaking Bad torna sullo schermo per uno spot contro l’abbandono dei rifiuti in New Mexico Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Tenete ifuori dal mio territorio”. È il messaggio lanciato dalla star diBad, Bryan Cranston nel nuovodel Newdei. L’attore èto a vestire i panni del celebreWhite lanciandosi come protagonista della campagna di pubblica utilità. Lodella durata di 30 secondi è stato svelato giovedì in un cinema d’essai nel distretto ferroviario urbano di Santa Fe. Loè intitolato “Bad habits” e raffigura White che fa rotolare un bidone d’acciaio nel remoto deserto del Newprima di usarlo per raccogliere e smaltire manualmente i

