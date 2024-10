Vincitore del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno: Celebrata la creatività poetica a Circello (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prima edizione del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno è stata un evento di grande significato culturale per la comunità di Circello, in provincia di Benevento. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale Poiein, ha messo in risalto non solo il talento dei poeti ma anche l’importanza della Poesia come mezzo per riattivare il dialogo e la connessione tra le comunità, specialmente in un periodo post-pandemia. Alessandro Moscè trionfa al Premio Alessandro Moscè, originario di Fabriano , ha conquistato il primo posto nel concorso, un riconoscimento che celebra la sua abilità e il suo impegno nella scrittura poetica. Un numero significativo di poeti ha partecipato, 159 in totale, e il lavoro di Moscè è stato sottolineato per la sua originalità e il suo valore espressivo. Gaeta.it - Vincitore del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno: Celebrata la creatività poetica a Circello Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prima edizione deldelè stata un evento di grande significato culturale per la comunità di, in provincia di Benevento. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale Poiein, ha messo in risalto non solo il talento dei poeti ma anche l’importanza dellacome mezzo per riattivare il dialogo e la connessione tra le comunità, specialmente in un periodo post-pandemia. Alessandro Moscè trionfa alAlessandro Moscè, originario di Fabriano , ha conquistato il primo posto nel concorso, un riconoscimento che celebra la sua abilità e il suo impegno nella scrittura. Un numero significativo di poeti ha partecipato, 159 in totale, e il lavoro di Moscè è stato sottolineato per la sua originalità e il suo valore espressivo.

