Quotidiano.net - Un trionfo di Luce!. Tra tecnologia etica e orizzonti di futuro, l’emozione di Allevi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) di Teresa Scarcella FIRENZE Il dolore, come la gioia, sono sentimenti troppo intimi per essere spiegati o condivisi. Giovanni, però, che è un vero maestro della condivisione, sabato scorso a Firenze si è raccontato nel profondo. L’ospite più atteso del quarto Festival di! andato in scena anche quest’anno nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, con tanti ospiti (artisti, scienziati, scrittori, creator) chiamati a riflettere e dialogare su opportinità e rischi dell’intelligenza artificiale. Durante l’incontro tra il compositore e Agnese Pini (direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno), il tema dell’edizione è stato messo per un attimo da parte per dare spazio alla sfera più umana ed emotiva, più intima appunto.