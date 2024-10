Gaeta.it - Uccisione di una donna sans dimora a Civitavecchia: la comunità ricorda Camelia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha sconvolto ladi: l’violenta di, unasenza fissaoriginaria della Romania.era una figura nota e ben voluta all’interno delladi Sant’Egidio, che l’aveva conosciuta nel 2015. La sua morte ha suscitato una forte reazione emotiva e un’urgente richiesta di riflessione sulla questione della violenza di genere e dei diritti delle persone vulnerabili. La vita diera giunta in Italia dalla Romania e, da oltre otto anni, ha vissuto in estrema difficoltà, affrontando la dura realtà della vita per strada. Negli ultimi tempi, si trovava nei pressi del parcheggio Feltrinelli, dietro la stazione, una zona che spesso diventa rifugio per persone in difficoltà.