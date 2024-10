Trump serve patatine al McDonald’s e “sfotte” Kamala Harris: “Ho lavorato più di lei” (video) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il video al McDonald’s della Pennsylvania in cui Trump lavora assieme ai dipendenti è diventato virale in rete e sui giornali americani. Il candidato repubblicano ha scherzato con i lavoratori della catena americana di fast food più famosa al mondo. Il tycoon non ha risparmiato anche battute sulla sua rivale democratica Kamala Harris, che aveva millantato esperienze analoghe negli anni della sua gioventù. «Ho lavorato 15 minuti più di Kamala, lo metterò sul curriculum. McDonald’s ha confermato che non ha mai lavorato qui», ha detto Donald Trump. Il businessman di nuovo in corsa per la Casa Bianca non ha perso tempo per scherzare sulla sua candidata, mettendo in dubbio la sua carriera lavorativa nei fast food e relazionandosi gentilmente ed ironicamente con gli altri dipendenti. “McDonald’s Trump” e l’omaggio ai dipendenti «Questa è una grande azienda, una grande compagnia. Secoloditalia.it - Trump serve patatine al McDonald’s e “sfotte” Kamala Harris: “Ho lavorato più di lei” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilaldella Pennsylvania in cuilavora assieme ai dipendenti è diventato virale in rete e sui giornali americani. Il candidato repubblicano ha scherzato con iri della catena americana di fast food più famosa al mondo. Il tycoon non ha risparmiato anche battute sulla sua rivale democratica, che aveva millantato esperienze analoghe negli anni della sua gioventù. «Ho15 minuti più di, lo metterò sul curriculum.ha confermato che non ha maiqui», ha detto Donald. Il businessman di nuovo in corsa per la Casa Bianca non ha perso tempo per scherzare sulla sua candidata, mettendo in dubbio la sua carriera lavorativa nei fast food e relazionandosi gentilmente ed ironicamente con gli altri dipendenti. “” e l’omaggio ai dipendenti «Questa è una grande azienda, una grande compagnia.

