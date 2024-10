Lanotiziagiornale.it - “Trump deve pagare un prezzo giudiziario per l’assalto a Capitall Hill”. Il leader repubblicano del Senato, McConnell, attacca il tycoon e spacca il partito

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Chissà cosa penserà Donalddopo che ildelMitch– destinato a essere sostituito dopo le presidenziali di novembre e a prescindere da chi le vincerà – ha sostenuto l’inchiesta del procuratore speciale Jack Smith nei confronti delperal Capitol. Infatti, da sempre, il candidatonon fa che ripetere che il procedimento è stato pensato e sostenuto dai soli democratici ma ora emerge che le cose non starebbero affatto così. La rivelazione di, secondo cui l’ex inquilino della Casa Biancaun” per il suo ruolo neldel 6 gennaio, è contenuta in un estratto della sua biografia – intitolata The Price of Power e scritto dal giornalista Michael Tackett – che verrà pubblicata una settimana prima delle elezioni presidenziali e di cui Axios ha potuto prendere visione.