Tragico incidente sul lavoro a Sansicario di Cesana Torinese: morto operaio caduto dal tetto di una casa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di 62 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, a causa della caduta dal tetto di una casa in frazione Sansicario Alta a Cesana Torinese, dove stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, che hanno cercato di rianimarlo Torinotoday.it - Tragico incidente sul lavoro a Sansicario di Cesana Torinese: morto operaio caduto dal tetto di una casa Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di 62 anni ènella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, a causa della caduta daldi unain frazioneAlta a, dove stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, che hanno cercato di rianimarlo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico incidente sul lavoro a Sansicario di Cesana Torinese: morto operaio caduto dal tetto di una casa - Un uomo di 62 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, a causa della caduta dal tetto di una casa in frazione Sansicario Alta a Cesana Torinese, dove stava lavorando. Sul posto so ... (torinotoday.it)

VALSUSA, TRAGICA MORTE PER GIULIA MANFRINI, GIOVANE MAESTRA DI SNOWBOARD E SURFISTA: TRAFITTA DA UN PESCE SPADA IN INDONESIA - VENARIA REALE / CESANA TORINESE - La giovane maestra di snowboard e surfista Giulia Manfrini, 36enne di Venaria Reale, è morta venerdì 18 ottobre trafitta da un pesce spada mentre si stava allenando c ... (valsusaoggi.it)

VIALATTEA - Stagione al via il 6 dicembre, più neve artificiale e partnership con Bardonecchia - L'appuntamento per l'inizio della stagione sciistica nella Vialatta è fissato per il 6 dicembre. Il maxi comprensorio piemontese da 400 km di piste che comprende le ski area di Sestriere, Sauze d'Oulx ... (informazione.it)