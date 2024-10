Terrifier 3: Art the Clown semina orrore e morte nella clip esclusiva (Di lunedì 21 ottobre 2024) In anteprima al cinema per Halloween il 31 ottobre e di nuovo in sala dal 7 novembre con Midnight Factory, ecco un assaggio degli orrori di Terrifier 3 in una clip esclusiva che mostra Art the Clown e 'un'amica' all'opera. Cosa c'è di meglio che un'immersione nell'orrore in attesa di Halloween? Mentre scatta il conto alla rovescia per l'uscita di Terrifier 3, in anteprima al cinema per Halloween il 31 ottobre e di nuovo in sala dal 7 novembre, Movieplayer.it vi offre un assaggio delle gesta ancor più sanguinose di Art the Clown in una clip esclusiva intitolata Art Attacks. nella clip Art e una sua "amica" piuttosto malconcia terrorizzano due operai chiamati a esplorare un vecchio edificio pericolante. Interpretato ancora una volta da David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam e Samantha Scaffidi, Terrifier 3 vede il regista Damien Movieplayer.it - Terrifier 3: Art the Clown semina orrore e morte nella clip esclusiva Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In anteprima al cinema per Halloween il 31 ottobre e di nuovo in sala dal 7 novembre con Midnight Factory, ecco un assaggio degli orrori di3 in unache mostra Art thee 'un'amica' all'opera. Cosa c'è di meglio che un'immersione nell'in attesa di Halloween? Mentre scatta il conto alla rovescia per l'uscita di3, in anteprima al cinema per Halloween il 31 ottobre e di nuovo in sala dal 7 novembre, Movieplayer.it vi offre un assaggio delle gesta ancor più sanguinose di Art thein unaintitolata Art Attacks.Art e una sua "amica" piuttosto malconcia terrorizzano due operai chiamati a esplorare un vecchio edificio pericolante. Interpretato ancora una volta da David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam e Samantha Scaffidi,3 vede il regista Damien

Terrifier 3 : una clip in anteprima esclusiva del nuovo violentissimo slasher con Art il Clown - Vi mostriamo oggi una clip in anteprima esclusiva di Terrifier 3. . Il terzo capitolo della saga horror slasher firmata Damien Leone, campione di incassi negli USA e Francia, debutterà in sala in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan, e sarà dal 7 novembre in tutti i cinema italiani distribuito da Midnight Factory. (Comingsoon.it)

Box Office USA : Terrifier 3 vince la battaglia tra Clown con Joker - Lanciato in quasi 2 mila sale del nord America, Terrifier 3 è riuscito a portare a casa un incasso stimato pari a 18,2 milioni di dollari, ben oltre le previsioni degli analisti. Non c’è dubbio che la pioggia di critiche negative, unitamente ad un passaparola pessimo, hanno spinto Joker: Folie à Deux (la nostra recensione) verso quello che possiamo definire senza problemi un vero e ... (Universalmovies.it)

Terrifier 3 - recensione : il miglior (e più sanguinoso) film della saga di Art the Clown - Il regista e attore ha dichiarato che avrebbe voluto farne una saga, ma il film non ha avuto l'eco necessaria a trasformare la pellicola in un cult. Il Longlegs di Nicolas Cage forse potrebbe riuscirci, mente il Winnie-the-Pooh assassino del Twisted Childhood Universe ideato da Rhys Frake-Waterfield è troppo trash per fare davvero breccia …. (Movieplayer.it)