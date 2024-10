Suzuki è “Car of Eicma” 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è “Car of Eicma” e sarà una delle protagoniste della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote, che si terrà alla Fiera di Milano dal 7 al 10 novembre. Per celebrare questo riconoscimento, Suzuki, oltre a rendere disponibili una dotazione di vetture all’organizzatore di Eicma, esporrà due veicoli esclusivi, accomunati dalla stessa accattivante livrea nera e gialla: il prototipo della GSX-8R Cup e la Suzuki Swift 8R. La GSX-8R Cup, versione racing pensata per la pista della GSX-8R da cui deriva ed è stata presentata per la prima volta al Suzuki Motor Fest di Misano a maggio 2024; sarà esposta durante Eicma durante Eicma sarà possibile ammirarne due esemplari esposti nel cuore della fiera, lungo Viale Italia e tra i padiglioni 18 e 22. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) –è “Car of” e sarà una delle protagoniste della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote, che si terrà alla Fiera di Milano dal 7 al 10 novembre. Per celebrare questo riconoscimento,, oltre a rendere disponibili una dotazione di vetture all’organizzatore di, esporrà due veicoli esclusivi, accomunati dalla stessa accattivante livrea nera e gialla: il prototipo della GSX-8R Cup e laSwift 8R. La GSX-8R Cup, versione racing pensata per la pista della GSX-8R da cui deriva ed è stata presentata per la prima volta alMotor Fest di Misano a maggio; sarà esposta durantedurantesarà possibile ammirarne due esemplari esposti nel cuore della fiera, lungo Viale Italia e tra i padiglioni 18 e 22.

