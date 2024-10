Street food, bancarelle e pony: festa di San Martino a Bellusco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Street food, bancarelle, artisti di strada e pony per il battesimo della sella. A Bellusco domenica 10 novembre appuntamento con la festa di San Martino. Stand presenti dalle 8 alle 19 per una giornata di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini. Monzatoday.it - Street food, bancarelle e pony: festa di San Martino a Bellusco Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), artisti di strada eper il battesimo della sella. Adomenica 10 novembre appuntamento con ladi San. Stand presenti dalle 8 alle 19 per una giornata di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini.

