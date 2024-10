Serie D 2024/2025, la classifica del girone H aggiornata dopo la settima giornata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un successo e due sconfitte. Ecco quanto hanno raccolto le squadre salentine nella settima giornata del campionato di Serie D, girone H: in questa settimana la pausa sarà breve, visto che mercoledì 23 ottobre è previsto un turno infrasettimanale.Può gioire di sicuro il Casarano, che ha Lecceprima.it - Serie D 2024/2025, la classifica del girone H aggiornata dopo la settima giornata Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un successo e due sconfitte. Ecco quanto hanno raccolto le squadre salentine nelladel campionato diD,H: in questana la pausa sarà breve, visto che mercoledì 23 ottobre è previsto un turno infranale.Può gioire di sicuro il Casarano, che ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C NOW Decima giornata girone C il Crotone in rimonta torna al successo contro il fanalino Taranto - 507 euro 11. Si torna a pensare positivo per come gli uomini di mister Longo hanno gestito la sfida pur contro un avversario ultimo in classifica e con problemi societari. Ospiti con un solo cambio: Verde in sostituzione di Guarracino. Tre punti importantissimi quando la classifica lo imponeva per non pregiudicarla di più. (Laprimapagina.it)

Serie D - girone C : risultati - classifica e analisi della 9ªgiornata - Dopo il pari per 2 a 2 in anticipo del Campodarsego contro il Chions, anche le altre due padovane in campo domenica per la nona giornata. Per Este e Luparense due pareggi che smuovono relativamente la classifica e permettono ad entrambe di restare nel gruppone a ridosso delle prime posizioni. ... (Padovaoggi.it)

Serie D - girone E : risultati e classifica - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Si gioca al Franchi di Siena il big match di giornata dove i padroni di casa attendono il Livorno di mister Indiani. Entrambe le formazioni sono in testa alla classifica, appaiate a 14 punti, e un successo dell'una o dell'altra (qui il live della... (Livornotoday.it)