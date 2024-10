Se mi lasci non vale: la location del docu-reality (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se mi lasci non vale: la location del docu-reality, dov’è Qual è la location di Se mi lasci non vale, il nuovo docureality di Rai 2 condotto da Luca Barbareschi? Un esperimento televisivo in cinque puntate, nel quale sei coppie in crisi si metteranno alla prova vivendo un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, per poi decidere se proseguire insieme il loro cammino oppure no. Si tratta quindi di una villa alle porte di Roma. Come funziona Se mi lasci non vale, condotto e narrato da Luca Barbareschi, è un originale esperimento sociale dove sei coppie in crisi, selezionate dopo lunghi e attenti casting con il supporto di psicologi, hanno accettato di vivere un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, 7/7. Tpi.it - Se mi lasci non vale: la location del docu-reality Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se minon: ladel, dov’è Qual è ladi Se minon, il nuovodi Rai 2 condotto da Luca Barbareschi? Un esperimento televisivo in cinque puntate, nel quale sei coppie in crisi si metteranno alla prova vivendo un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, per poi decidere se proseguire insieme il loro cammino oppure no. Si tratta quindi di una villa alle porte di Roma. Come funziona Se minon, condotto e narrato da Luca Barbareschi, è un originale esperimento sociale dove sei coppie in crisi, selezionate dopo lunghi e attenti casting con il supporto di psicologi, hanno accettato di vivere un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, 7/7.

Se mi lasci non vale: quante puntate, durata e quando finisce il docureality

Prima puntata: 21 ottobre 2024
Seconda puntata: 28 ottobre 2024
Terza puntata: 4 novembre 2024
Quarta puntata: 11 novembre 2024
Quinta puntata: 18 novembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Se mi lasci non vale? Appuntamento ogni lunedì alle ore 21. Solo al termine di questo viaggio le coppie decideranno se proseguire insieme o separarsi.

Se mi lasci non vale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

In tv

Appuntamento in prima visione su Rai 2 ogni lunedì in prima visione dalle 21. Ecco la programmazione completa. 20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Se mi lasci non vale, il docureality condotto da Luca Barbareschi in cinque episodi che racconta le vicissitudini di sei coppie in crisi, che hanno deciso di affrontare questo viaggio nei sentimenti reclusi per un mese e mezzo in una villa.

Se mi lasci non vale: coppie, concorrenti e coach del docureality di Rai 2

Quali sono le coppie di Se mi lasci non vale? Il docureality di Rai 2 va in onda dal 21 ottobre 2024 alle ore 21.

ANETA E DANIEL
Aneta, 28 anni, Moldava.

Affronta la sua emotività attraverso una schermatura, che diventa una difesa.