Scontro tra governo e magistratura | Il decreto sui migranti e le accuse di politicizzazione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Meloni contro la: ilsuiinnesca nuovediIn questi giorni il clima politico in Italia si è surriscaldato a causa di un acceso confronto tra ile la. Al centro della polemica c’è una presuntadi parte della, accusata dall’esecutivo di ostacolare deliberatamente le sue azioni. Il dibattito è esploso in seguito alla pubblicazione di una mail del sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, che ha sollevato numerose reazioni nel mondo politico e giudiziario. La premier Giorgia Meloni ha condiviso sui social una parte della mail di Patarnello, in cui si afferma che Meloni “non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche, e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa”.