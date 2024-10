Oasport.it - Sci alpino, la ‘stainless skier’ Federica Brignone pronta a riscrivere la storia. Già questo sabato!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)26 ottobre 2024 potrebbe essere una data storica per lo scifemminile. Per la verità, avrà modo di diventarlo la giornata di qualsiasi gara alla quale prenderà parte. L’azzurra, difatti, ha superato la fatidica barriera anagrafica dei 33 anni e 304 giorni, ovvero l’età dell’atleta più stagionata capace di vincere in Coppa del Mondo. La sempreverde in questione è Elisabeth Görgl, venuta alla luce il 20 febbraio 1981 e issatasi sul gradino più alto del podio per l’ultima volta il 21 dicembre 2014, in un Super-G disputato in Val d’Isere. Da allora è passato quasi un decennio, durante il quale nessuna donna ha saputo centrare il successo pieno in età più avanzata., che di gare di Coppa del Mondo ne ha vinte ben 27 (sostanzialmente il quadruplo di Görgl), ha già primeggiato in tre occasioni nell’anno solare 2024.