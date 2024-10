Salari bassi, affitti troppo cari e ansia del futuro: i giovani under 35 sempre più poveri (Di lunedì 21 ottobre 2024) I giovani in Italia sono sempre più poveri. Una triste realtà che vede più a rischio le persone tra i 18 e i 34 anni. Lo rende noto una ricerca del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università La Sapienza. A pesare, su una situazione di partenza svantaggiata, ci sono anche le spese per l’affitto. Che, stando al report, pesano mediamente oltre il 40%. Dal 2010, spiega Repubblica, si è interrotta la tendenze, un tempo in crescita, per cui le famiglie acquistavano casa. La ricerca della Sapienza è stata commissionata dal dipartimento Patrimonio del Comune di Roma e l’obiettivo è anche capire in che modo riuscire a intercettare le nuove esigenze: non sono più gli anziani a soffrire maggiormente, ma chi ha tutta la vita davanti almeno dal punto di vista anagrafico. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Iin Italia sonopiù poveri. Una triste realtà che vede più a rischio le persone tra i 18 e i 34 anni. Lo rende noto una ricerca del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università La Sapienza. A pesare, su una situazione di partenza svantaggiata, ci sono anche le spese per l’affitto. Che, stando al report, pesano mediamente oltre il 40%. Dal 2010, spiega Repubblica, si è interrotta la tendenze, un tempo in crescita, per cui le famiglie acquistavano casa. La ricerca della Sapienza è stata commissionata dal dipartimento Patrimonio del Comune di Roma e l’obiettivo è anche capire in che modo riuscire a intercettare le nuove esigenze: non sono più gli anziani a soffrire maggiormente, ma chi ha tutta la vita davanti almeno dal punto di vista anagrafico.

