Gaeta.it - Rinnova l’allerta alluvione a Budrio: la situazione critica nel territorio bolognese

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia Romagna è nuovamente sotto pressione a causa di un’che colpisce, già duramente interessata dall’esondazione del fiume Idice lo scorso settembre. Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato allagamenti in diverse zone della città, costringendo le autorità a intervenire con celerità per affrontare l’emergenza. La sindaca Debora Badiali ha fornito aggiornamenti sulle operazioni in corso, sottolineando l’impegno della protezione civile e dei vigili del fuoco nella gestione della crisi. Laattuale dell’Negli ultimi giorni,ha rivissuto un incubo già noto. Le abbondanti piogge hanno provocato nuovamente l’esondazione del fiume Idice, creando disagi significativi per gli abitanti. Le acque sono penetrate nelle abitazioni, in particolare nelle cantine, compromettendo beni e strutture.