Ranieri a tutto tondo | Juve Milan Inter e non solo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lantus ha “cambiatoe non si può chiedere subito la luna. Lo stesso vale per il, che però ha sette punti da recuperare. L’anno scorso non andava bene Pioli, quest’anno giustamente si cerca di preservare Fonseca. I tanti 1-0? Ci sono tante partite belle, difficili e combattute, è un bene per il calcio”., ex tecnico, tra le altre, di Roma,ntus, dall’alto della sua esperienza fotografa la stagione della Serie A. Aggiornamento ore 9.40 Tra i temi caldi, le immancabili polemiche arbitrali: “Il Var ha deresponsabilizzato l’arbitro? Dipende dalla responsabilità dell’arbitro. Il Var deve essere una cosa in più per gli episodi che l’arbitro non riesce a vedere in campo. Ma se l’arbitro è dubbioso e lascia fare al Var, allora non va bene”. Poi parlando della nuova formula della Champions: “Mi convince.