Probabili formazioni Udinese-Cagliari, nona giornata Serie A 2024/25

Le Probabili formazioni di Udinese-Cagliari, match della nona giornata di Serie A 2024/25 in programma venerdì 25 ottobre alle 18.30. A distanza di tre settimane dall'ultimo impegno casalingo contro il Lecce, la formazione bianconera torna al Friuli per un'altra sfida alla portata: vietato sottovalutare l'impegno però, perché gli isolani sono in ripresa nell'ultimo periodo dopo un inizio di campionato decisamente negativo. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Kosta Runjiaic e Davide Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.
Ballottaggi: Touré 55% – Kabasele 45%, Payero 55% – Ekkelenkamp 45%
Indisponibili: Sanchez, Kristensen
Squalificati: –

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Prati, Marin; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

