Probabili formazioni Atalanta-Celtic: terza giornata Champions League 2024/2025 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Atalanta-Celtic, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2024/2025. La partita è in programma alle 18:45 di mercoledì 23 ottobre nella cornice del Gewiss Stadium. La squadra bergamasca è ancora imbattuta fin qui nella massima competizione europea: una vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar e un pareggio contro l’Arsenal. Niente male, ma Gasperini ora insegue un’altra vittoria per dare continuità. Di fronte c’è un Celtic ferito dal 7-1 rimediato a Dortmund. La partita sarà trasmessa su Sky. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Atalanta – Kolasinac verso il recupero dopo l’influenza che l’ha costretto a saltare la trasferta di Venezia. De Roon a centrocampo con Ederson. De Ketelaere e Lookman a supporto di Retegui. Celtic – Confermato il 4-3-3. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ledi, match delladella fase a gironi di. La partita è in programma alle 18:45 di mercoledì 23 ottobre nella cornice del Gewiss Stadium. La squadra bergamasca è ancora imbattuta fin qui nella massima competizione europea: una vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar e un pareggio contro l’Arsenal. Niente male, ma Gasperini ora insegue un’altra vittoria per dare continuità. Di fronte c’è unferito dal 7-1 rimediato a Dortmund. La partita sarà trasmessa su Sky. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.– Kolasinac verso il recupero dopo l’influenza che l’ha costretto a saltare la trasferta di Venezia. De Roon a centrocampo con Ederson. De Ketelaere e Lookman a supporto di Retegui.– Confermato il 4-3-3.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta-Celtic : le probabili formazioni - De Roon a centrocampo con Ederson, mentre De Katelaere e Lookman a supporto di Retegui in attacco. Nei confronti delle squadre italiane, gli scozzesi hanno un bilancio negativo con 7 sconfitte su sette incontri. Nella massima competizione continentale la banda Gasperini è ancora imbattuta e non ha subito reti, visto il pareggio a reti bianche contro l’Arsenal e ls larga vittoria in trasferta per ... (Sport.periodicodaily.com)

Girona-Slovan Bratislava : dove vederla - orario e probabili formazioni - All’Estadio Montilivi la sfida di Champions League Girona-Slovan Bratislava: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Estadio Montilivi di Girona si giocherà la gara valevole per la 3ª giornata dei gironi di Champions League tra Girona-Slovan Bratislava. Le probabili formazioni Girona […]. (Calcionews24.com)

Sturm Graz-Sporting : dove vederla - orario e probabili formazioni - Allo Stadion Graz Liebenau la sfida di Champions League Sturm Graz-Sporting: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadion Graz Liebenau di Graz si giocherà la gara valevole per la 3ª giornata dei gironi di Champions League tra Sturm Graz-Sporting. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. (Calcionews24.com)