Perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di libertà Mio nipote non si è accorto che sono malata il problema è cosa dirgli se dovessi andarmene

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Eleonora Giorgi: la grazia di una diva e la sua lotta contro il cancro L’iconica Eleonora Giorgi, nota per il suo fascino radioso e il suo talento senza tempo, ha recentemente riflettuto sul suo viaggio attraverso la vita e sulla sua continua lotta contro il cancro al pancreas. In un servizio fotografico di Vanity Fair, Giorgi ha canalizzato il famoso “sorriso di Marilyn”, guardando in alto con occhi pieni di gioia, che ricordano una bambina che guarda un palloncino allontanarsi. Durante lo shooting, la sua professionalità ha brilmentre interagiva con il fotografo, modificando le luci e chiedendo le angolazioni perfette. Una vera star della vecchia scuola, sapeva esattamenteci voleva per catturare l’immagine che desiderava. Una vita segnata da resilienza e grazia Nonostante la sua malattia, Giorgi rimane resiliente, esprimendo il desiderio di apparire vibrante.