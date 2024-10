Ornella Vanoni: “Elodie deve studiare di più e Celentano teme i virus” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’oro a Ornella Vanoni, da due anni in attesa che Marracash scriva una canzone con lei. “Non so perché non la voglia fare, mi dice vedrai, vedrai”, glissa la cantante che, quando l’inviato le propone di provare con Gino Paoli, aggiunge: “Ma se non sta più in piedi! È sempre lì che dorme“. Inoltre, Vanoni dà un consiglio alla collega Elodie (“Usa il suo corpo benissimo, ma deve studiare di più per migliorare la sua voce”) e commenta la vicenda Teocoli-Celentano (“Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus”). Infine, quando Staffelli le chiede se ha trovato una governante che le facesse le “sigarette per farla dormire”, la cantante milanese rivela: “Me le faccio io che faccio prima”. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). Lapresse.it - Ornella Vanoni: “Elodie deve studiare di più e Celentano teme i virus” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’oro a, da due anni in attesa che Marracash scriva una canzone con lei. “Non so perché non la voglia fare, mi dice vedrai, vedrai”, glissa la cantante che, quando l’inviato le propone di provare con Gino Paoli, aggiunge: “Ma se non sta più in piedi! È sempre lì che dorme“. Inoltre,dà un consiglio alla collega(“Usa il suo corpo benissimo, madi più per migliorare la sua voce”) e commenta la vicenda Teocoli-(“Adriano non esce più di casa, ha paura dei”). Infine, quando Staffelli le chiede se ha trovato una governante che le facesse le “sigarette per farla dormire”, la cantante milanese rivela: “Me le faccio io che faccio prima”. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

