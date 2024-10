Non solo il Pulcinella … Gaetano Pesce, l’Arte Contemporanea che fa discutere ed emozionare! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si parla ancora molto in questi giorni dell’installazione dedicata al Pulcinella di Gaetano Pesce; migliaia di selfie ogni giorno davanti all’amata maschera napoletana continuano ad essere scattati. È forse l’occasione per fare una riflessione sull’Arte Contemporanea e anche sull’artista Gaetano Pesce molto conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. Pesce purtroppo è venuto a mancare <p> Non solo il Pulcinella Gaetano Pesce, l’Arte Contemporanea che fa discutere ed emozionare! MondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Non solo il Pulcinella … Gaetano Pesce, l’Arte Contemporanea che fa discutere ed emozionare! Leggi tutta la notizia su Mondouomo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si parla ancora molto in questi giorni dell’installazione dedicata aldi; migliaia di selfie ogni giorno davanti all’amata maschera napoletana continuano ad essere scattati. È forse l’occasione per fare una riflessione sule anche sull’artistamolto conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero.purtroppo è venuto a mancare Nonilche faed! MondoUomo.it.

“Tu si ‘na cosa grande” : tra battute e critiche il Pulcinella di Gaetano Pesce è già nel cuore dei napoletani - “Se dobbiamo farne un discorso mediatico, sta funzionando, perché la gente ne parla”. com. E critiche: “Non ci vedo molto di artistico, preferivo la Venere degli Stracci”. comLa nuova installazione resterà in piazza Municipio a Napoli fino al 19 dicembre ed è stata inaugurata nei giorni scorsi, il 9 ottobre. (Notizie.com)

“Tu si ‘na cosa grande” - l’opera di Gaetano Pesce ora è anche un gelato : l’omaggio di una gelateria all’installazione dedicata a Pulcinella - Ora, però, l’opera di Pesce è anche diventata un gelato. Per riprodurla, il noto gelataio, molto attivo sui social, ha scelto nutella e vaniglia, ma gli altri gusti che simboleggiano i molteplici colori della versione originale non sono stati ancora resi noti. Da Napoli all’Italia intera. . Sì, perché “Tu si ‘na cosa grande”, l’opera di Gaetano Pesce dedicata a Pulcinella, ha fatto il giro di ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Pulcinella di Gaetano Pesce è costato oltre 220 mila euro” : scoppia la polemica per i costi. Ma i figli difendono l’opera : “Nostro padre non avrebbe mai offeso la città” - Lui stesso in fase di sviluppo del progetto aveva esplicitamente richiesto l’eliminazione dei bottoni del modello iniziale, che non appartengono al vestito tradizionale di Pulcinella e, secondo quanto riportato nel progetto approvato dall’artista, il Pulcinella dovrà indossare l’abito multicolore durante tutto il periodo dell’installazione in piazza Municipio dell’opera che è autografa”. (Ilfattoquotidiano.it)