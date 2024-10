Napoli - New York: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arriva il 21 novembre al cinema con 01 Distribution il nuovo film di Gabriele Salvatores con protagonista Pierfrancesco Favino, che nasce da un soggetto firmato molti anni fa da Federico Fellini e Tullio Pinelli. ecco trailer e trama di Napoli - New York. Comingsoon.it - Napoli - New York: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arriva il 21 novembre al cinema con 01 Distribution ildicon protagonista, che nasce da un soggetto firmato molti anni fa da Federico Fellini e Tullio Pinelli.e trama di- New

Un documentario (breve) su come 2mila ragazzi vorrebbero Napoli : ecco "Cambiare la Città " - Eurochild con Albero della Vita e CIDIS hanno portato avanti in 3 municipalità di Napoli il progetto di un documentario che ha appena visto la luce. Si chiama "Cambiare la Città " e parla di come i giovani vogliano superare le problematiche locali di povertà , abbandono scolastico ed esclusione... (Napolitoday.it)

FC 25 - per tutti i tifosi del Napoli e della Nazionale italiana ecco l’SBC di Giovanni Di Lorenzo (Total Rush) - Valutazione squadra: min 84 2 – Serie A Premio: 1x Mixed Players Pack Serie A Enilive: Min 1 gioc. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla Promo Total Rush Tutti i giocatori della promo Total Rush Team 1 Tutti i giocatori della promo Total Rush Team 2 SBC Giovanni Di Lorenzo Total Rush Numero sfide: 3 Premio: 1x Rush totale ... (Imiglioridififa.com)

Rigore Napoli - nuove polemiche sulla decisione di arbitro e Var. Ecco il contatto su Politano – VIDEO - Ecco il contatto su Politano – VIDEO Stanno facendo discutere e creano nuove polemiche le immagini sul rigore assegnato al Napoli sul campo dell’Empoli, risultato poi decisivo grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia. Ecco il contatto su Politano sanzionato poi con il calcio di rigore. […]. Rigore Napoli, si scatenano altre polemiche dopo la decisione di arbitro e Var in Empoli-Napoli. (Calcionews24.com)