"Mettere un 16enne in un mondo di adulti è molto dannoso. Ci vogliono regole per chi partecipa ai talent": l'allarme del collaboratore storico di Robbie Williams (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Angels", "Rock DJ", "Feel", Millennium" e "Let Me Entertain You" sono alcuni dei successi di Robbie Williams, creati a quattro mani con il compositore britannico Guy Chambers. Quest'ultimo è rimasto impressionato dalla vicenda di Liam Payne, che si è buttato dal terzo piano del suo hotel a Buenos Aires, probabilmente alterato da droghe e altre sostanze, ma sarà il tossicologico a dare risposte certe. Guy Chambers ha unito le forze con altri colleghi e vertici del settore musicale per chiedere un cambiamento del sistema musicale, in seguito alla tragedia. Il cantautore afferma al The Observer che "i minorenni non dovrebbero essere spinti verso il mondo del pop. Mettere un 16enne nell'industria piena di adulti potrebbe essere potenzialmente dannoso per loro".

