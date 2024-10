Maltempo, bloccato nel furgone in balia dell’acqua in Calabria: il salvataggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) I vigili del fuoco hanno portato in salvo un anziano rimasto bloccato nel proprio furgone in località Trigna, lungo la strada che costeggia l’aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. La zona è stata duramente colpita dal Maltempo. Un video diffuso dai vigili del fuoco mostra gli istanti del salvataggio con un vigile che si cala in acqua e prende sulle proprie spalle l’anziano bloccato nel proprio furgone in balia dell’acqua, per poi metterlo al sicuro. Lapresse.it - Maltempo, bloccato nel furgone in balia dell’acqua in Calabria: il salvataggio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I vigili del fuoco hanno portato in salvo un anziano rimastonel proprioin località Trigna, lungo la strada che costeggia l’aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. La zona è stata duramente colpita dal. Un video diffuso dai vigili del fuoco mostra gli istanti delcon un vigile che si cala in acqua e prende sulle proprie spalle l’anzianonel proprioin, per poi metterlo al sicuro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concerto di Umberto Tozzi - il pubblico rimane bloccato nel palazzetto causa maltempo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY A causa dell'alluvione e della pioggia ancora battente, in accordo con la Prefettura di Bologna, per ragioni di pubblica sicurezza, si è valutato di far restare il pubblico di Unipol Arena all'interno del palasport per un paio di ore dopo... (Bolognatoday.it)

Maltempo in Liguria - esondati fiumi : bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia - A causa delle intense piogge che hanno colpito la provincia di Savona, si registrano allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e […] The post Maltempo in Liguria, esondati fiumi: bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia appeared first on L'Identità. . Ancora maltempo sull’Italia, in particolare al Nord, dove la perturbazione di origine atlantica sta portando in queste ore ... (Lidentita.it)

Maltempo nella Bergamasca. Chignolo d’Oneta isolata per due giorni - il sindaco di Gorno bloccato nella sua auto - C’è già stato il sopralluogo del geologo, i lavori sono già iniziati ma serviranno un paio di giorni”. BERGAMO//MALTEMPO==LA FRANA DI GORNO CHE HA ISOLATO LA FRAZIONE DI CHIGNOLO E SINDACO GIAMPIERO CALEGARI//FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Una casa a valle della frana è stata sgomberata e dichiarata inagibile. (Ilgiorno.it)