Ladispoli, restauro Torre Flavia: cambia la natura del finanziamento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladispoli, 21 ottobre 2024 – "Il restauro di Torre Flavia è un progetto importante, sul quale abbiamo lavorato in stretta sinergia con gli uffici comunali per portare a termine le complesse procedure burocratiche, su tutte l'ottenimento dei pareri necessari da parte degli enti sovraordinati". A parlare è il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, che ha voluto fare il punto della situazione sull'iter che porterà alla riqualificazione del monumento simbolo della città balneare. "Una volta terminato questo percorso – ha proseguito il Sindaco – alla luce del sopravvenuto aumento dei prezzi delle materie prime è stato necessario rimodulare il quadro economico, prevedendo un'integrazione da parte del Comune di 730 mila euro, attraverso un mutuo acceso presso Cassa Depositi e Prestiti.

