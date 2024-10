La T Gema strapazza Latina, ma perde Chiarini. Attacco super: cinque uomini in doppia cifra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Benacquista Assicurazioni 72 La T Tecnica Gema 96 BENACQUISTA ASSICURAZIONI : Merletto 7, Mennella 8, Rossi 9, Guastamacchia 11, Caffaro 25, Paci 5, Amo 4, Palombo 2, Tomcic 1, Zappone, Giancarli ne, Baldasso ne. All. Origlio. LA T TECNICA Gema MONTECATINI: Burini 4, Chiarini 4, Toscano 14, D’Alessandro 10, Bedin 6, Savoldelli 15, Acunzo 13, Di Pizzo 11, Passoni 8, Gattel 6, Cellerini 4, Albelli ne. All. Del Re. Arbitri: Antimiani e Renga. Parziali: 20-26, 36-48, 52-77. La T Tecnica Gema Montecatini ritrova subito la vittoria, imponendosi nettamente 72-96 contro la Benacquista Assicurazione guidata dall’ex tecnico Agostino Origlio, ma perde Mateo Chiarini, costretto a fermarsi dopo sei minuti di gioco per infortunio. L’inforturnio dell’argentino mette in ansia l’ambiente rossoblù: il guaio al polpaccio potrebbe fermarlo per qualche partita. Lanazione.it - La T Gema strapazza Latina, ma perde Chiarini. Attacco super: cinque uomini in doppia cifra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Benacquista Assicurazioni 72 La T Tecnica96 BENACQUISTA ASSICURAZIONI : Merletto 7, Mennella 8, Rossi 9, Guastamacchia 11, Caffaro 25, Paci 5, Amo 4, Palombo 2, Tomcic 1, Zappone, Giancarli ne, Baldasso ne. All. Origlio. LA T TECNICAMONTECATINI: Burini 4,4, Toscano 14, D’Alessandro 10, Bedin 6, Savoldelli 15, Acunzo 13, Di Pizzo 11, Passoni 8, Gattel 6, Cellerini 4, Albelli ne. All. Del Re. Arbitri: Antimiani e Renga. Parziali: 20-26, 36-48, 52-77. La T TecnicaMontecatini ritrova subito la vittoria, imponendosi nettamente 72-96 contro la Benacquista Assicurazione guidata dall’ex tecnico Agostino Origlio, maMateo, costretto a fermarsi dopo sei minuti di gioco per infortunio. L’inforturnio dell’argentino mette in ansia l’ambiente rossoblù: il guaio al polpaccio potrebbe fermarlo per qualche partita.

