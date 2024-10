In viale Roma una panchina rossa contro la violenza sulle donne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una panchina rossa per non dimenticare tutte le donne vittime della violenza. È quella che è stata collocata a Forlì in viale Roma 232 su iniziativa dei titolari del Centro Dentale M2 Massimiliano Antonini e Mirko Fontana. "Si tratta di un gesto fortemente simbolico in vista della Giornata Forlitoday.it - In viale Roma una panchina rossa contro la violenza sulle donne Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unaper non dimenticare tutte levittime della. È quella che è stata collocata a Forlì in232 su iniziativa dei titolari del Centro Dentale M2 Massimiliano Antonini e Mirko Fontana. "Si tratta di un gesto fortemente simbolico in vista della Giornata

Operazione interforze a Roma : interventi significativi nel quartiere Corviale - Questo elemento sottolinea la necessità di intensificare i controlli, non solo per garantire la sicurezza, ma anche per prevenire il radicamento di attività criminali nel quartiere. Futuro e strategie di monitoraggio L’operazione di ieri non rappresenta un caso isolato, ma un tassello di un piano più ampio per il ripristino della legalità nel quartiere Corviale. (Gaeta.it)

"L'area verde di viale Roma in balia dell'erbaccia" - Riceviamo e pubblichiamo: "Mi trovo a passare quotidianamente attraverso il parco dietro al Lidl di viale Roma e la situazione è quella delle foto che ho pubblicato. E' veramente tutto lasciato in balia dell'erba e non manutenuto. A chi spetta mantenere ordine in questi parchi?". (Forlitoday.it)

Roma - volpino salvato dai Vigili del Fuoco in Viale Pola - Un salvataggio che testimonia ancora una volta l’impegno dei Vigili del Fuoco non solo nella protezione delle persone, ma anche degli animali in difficoltà, confermando il loro ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli esseri viventi. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... (Ilfaroonline.it)