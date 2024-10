Il comune di Altopascio toglie un bambino ai genitori | condannato a pagare 200 mila euro

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildiin provincia di Lucca dovrà200di risarcimento a duea cui aveva tolto ingiustamente un figlio di 4 anni. A deciderlo il tribunale, che ha valutato i danni morali e biologici subiti per il piccolo. Che è rimasto per 40 giorni in comunità e dopo la decisione della Corte d’Appello ha trovato la sua famiglia in sofferenza. Alla base di tutto una denuncia per maltrattamenti della sorella 17enne, affetta da disturbo bipolare. Dopo la testimonianza della ragazza è arrivata la decisione del. Presa, però, senza appurare la veridicità delle informazioni, secondo i giudici. Anche perché «gli episodi sono stati macroscopicamente travisati nella loro intrinseca, moderata gravità». Il tribunale indica anche la negligenza nell’attivare gli incontri trae figlio allontanato.